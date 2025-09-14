España remonta un 0-2 en contra en la Copa Davis por primera vez en su historia

La gesta de España llegó este domingo, después de que la eliminatoria se le pusiera con 0-2 al final de la jornada del sábado en el Club Puente Romano marbellí, y fue gracias a la épica de los triunfos conseguidos en este último día por Jaume Munar y Pedro Martínez, en el dobles, y del propio Martínez y Pablo Carreño, en los dos individuales restantes.

España nunca había levantado un dos a cero en contra hasta este domingo. Parecía una misión imposible, y más aún cuando la pareja formada por Munar y Martínez cedió el primer set en el dobles (1-6), pero la gesta acabó haciéndose realidad en la localidad malagueña, delante de unos 5.000 aficionados de mayoría española que lo celebraron por todo lo alto.

Carreño cayó ante Holger Rune (7-5 y 6-3) en el primer punto y Jaume Munar en el segundo frente a Elmer Moller (2-6, 6-1 y 6-4), en un sábado desolador. No era definitivo, eso sí, como resaltó al final de esa nefasta jornada en rueda de prensa el capitán español, David Ferrer. “El domingo vuelve a amanecer y tenemos otra oportunidad”, aseveró.

Una oportunidad que aprovecharon de la manera más épica los jugadores españoles. Primero, el balear Munar y el valenciano Pedro Martínez remontaron ante August Holmgren y Johannes Ingildsen (1-6, 6-3 y 6-2) y sumaron el primer punto en el dobles, y a continuación Martínez ganó con brillantez al número uno de Dinamarca, Holger Rune (6-1, 4-6 y 7-6(3)), para empatar la eliminatoria.

El último punto lo certificó el asturiano Pablo Carreño frente a Elmer Moller (6-2 y 6-3). Fue el epílogo exitoso de una gran remontada que siempre será recordada por haber sido la primera de esta manera en la Copa del Mundo de tenis.