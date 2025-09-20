Cerúndolo puede con Rune y adelanta 5-3 al Resto del Mundo

Chicago (EE.UU.), 20 sep (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo triunfó este sábado por 6-3 y 7-6(5) contra el danés Holger Rune para dar ventaja 5-3 al Resto del Mundo contra Europa en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos).