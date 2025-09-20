Cerúndolo puede con Rune y adelanta 5-3 al Resto del Mundo

Cerúndolo, en su tercera participación en la Copa Laver, necesitó dos horas para triunfar contra Rune y le entregó al Resto del Mundo la segunda victoria de dos en la segunda jornada de competición.
Anteriormente, el australiano Alex De Miñaur doblegó al alemán Alexander Zverev.
"Estoy súper feliz, es surrealista ganar puntos para mi equipo. Estoy feliz por la actuación y por dar ventaja a mi equipo", dijo Cerúndolo al acabar el partido.
"Me encanta jugar este evento. Es fantástico tener a mis compañeros apoyándonos, es algo distinto, muy especial", añadió.
Cerúndolo sigue luciendo un balance perfecto en sus participaciones en la Copa Laver. Ganó tres partidos de tres, sin perder un set.
El argentino celebró su victoria por todo lo alto junto a su capitán, Andre Agassi.
Los partidos del viernes valían para un punto, mientras que los de este sábado valen para dos. Los del domingo, último día del torneo, valdrán para tres puntos.
El primer equipo en alcanzar los trece puntos ganará la Copa Laver.