Sinner reconoce el mérito de Alcaraz en el número uno y afirma que “el ranking viene y va”

“Carlos merece estar ahí. Ganó muchos títulos este año y jugó más torneos, consiguiendo grandes resultados”, afirmó Sinner en la rueda de prensa posterior al partido.

“El ranking viene y va, lo importante es lo que hemos hecho en los Grand Slams y estoy muy feliz con lo que logré”, añadió.

El tenista transalpino valoró que, pese a haber dividido los cuatro grandes con el español, sus caminos durante la temporada fueron distintos.

“Fue notable lo que conseguí, pero también lo que hizo Carlos. No lo veo como una cuestión de presión”, aseguró el italiano.

Sobre lo que resta de curso, Sinner señaló que todavía quedan torneos decisivos como Shanghái y París-Bercy, además de las Finales ATP de Turín y la Copa Davis: “La temporada no ha terminado. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses”.

En cuanto a su estreno en Pekín, el italiano reconoció que romper pronto el servicio de Cilic fue clave para manejar el encuentro y aseguró que está trabajando en hacer más sólido su saque, aspecto que le dio confianza desde el inicio.

“Hoy serví muy bien, veremos si fue solo una casualidad o si se convierte en una constante”, señaló.