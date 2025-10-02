Rafa Nadal recibe mañana el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca

Esta distinción, promovida por el decano de la Facultad de Educación, Ricardo Canal, tiene su justificación en la figura de Nadal como "ejemplo" de valores como "la disciplina, el trabajo en equipo, la humildad, la sencillez, la perserverancia, el espíritu de superación y el compromiso con la excelencia".

Así figura en la defensa de esta candidatura por parte del decano, que recibió el apoyo del 66 por ciento de los doctores de la Universidad de Salamanca que participaron en el claustro en el que se votó, mientras que el 34 por ciento votaron en contra, al entender que este tipo de distinciones deben centrarse en cuestiones académicas en ámbitos que sean objeto de estudio por parte de la universidad.

“Todos ellos son valores que cualquiera de nosotros, en la universidad, defendemos y buscamos potenciar en nuestros estudiantes, ya sea para lograr que se conviertan en profesionales o en investigadores que trabajen por una sociedad mejor", añadió el promotor del reconocimiento, convencido de que Nadal, además de ser un embajador de España puede también serlo de la propia Universidad de Salamanca.

Con dos medallas de oro olímpicas, 22 títulos de 'grand slam' y 5 Copa Davis, el palmarés de Rafa Nadal es uno de los más extensos de la historia del deporte internacional y está considerado como el mejor deportista español de todos los tiempos.

