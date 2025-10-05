Fin del sueño de Fran Cerúndolo

En un duelo bastante igualado en lo estadístico, donde las mayores diferencias estuvieron en los puntos ganados con primer servicio y con primer resto, la primera rotura, en favor de Zizou Bergs, no llegó hasta el séptimo juego pese a que hubo hasta seis opciones para ambos entre el cuarto y el quinto.

Fran Cerúndolo respondió rápido con un “contra break” y, tras malograr un punto de set en el décimo juego, la manga se decidió con una muerte súbita que encarriló Bergs con dos quiebres seguidos al resto en el cuarto y quinto punto.

En el segundo parcial el belga ganó primero al resto para ponerse 0-2, pero vio como respondía igualmente rápido el sudamericano.

Tras opciones para ambos, fue finalmente Bergs quien logró quebrar de nuevo en el sexto y obtener una ventaja que ya no perdió.

Su siguiente rival será el canadiense Gabriel Diallo, que se vio beneficiado por la retirada del belga David Goffin por problemas en la espalda cuando ganaba 3-0.

Cerúndolo no ha sido el único favorito que se ha quedado fuera en el arranque de la jornada, ya que lo mismo ha sucedido con el estadounidense Taylor Fritz, quinto favorito y reciente finalista en Tokio, quien se vio superado por el francés Giovanni Mpetshi-Perricard por 6-4 y 7-5 tras un choque en el que no tuvo ninguna opción de “break” y solo pudo completar 8 golpes ganadores por 29 de su rival.

Asimismo el danés Holge Rune superó al francés Ugo Humbert por un doble 6-4. EFE