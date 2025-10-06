Tras Sinner, Zverev se despide también del Masters 1000 de Shanghái

Tras romper el servicio de su rival en el tercer juego del partido, Alexander Zverev mantuvo la ventaja para ganar el primer set y parecía tener el partido bajo control en una pista que parece un horno y que tantos problemas físicos está provocando en los tenistas.

Fue el caso el domingo de Sinner, el #2 del mundo, que tuvo que retirarse, casi sin poder caminar, por las rampas en la pierna derecha provocadas por el excesivo calor en la ciudad china.

Todo cambió al inicio del segundo set: el alemás perdió efectividad con su servicio y tras conceder el break en el cuarto juego ya no fue capaz de reaccionar contra Arthur Rinderknech, perdiendo los dos sets y, por consiguiente, el partido.

Con la derrota de Zverev, ya solo quedan tres Top 10 en el cuadro del torneo chino: Novak Djokovic, Alex de Miñaur y Lorenzo Mussetti. AFP