Auger-Aliassime aprovecha hundimiento de Musetti

Félix Auger-Aliassime tardó 88 minutos en cumplir su revancha contra el transalpino de Carrara, Lolo Musetti, con el que había perdido en las dos últimas ocasiones que se encontraron: en la más reciente, este año en el Masters 1000 de Miami y en el duelo por el bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024 que catapultó al europeo al tercer lugar del podio.

Esta vez Shanghái mostró quien alcanzar mejor este tramo del curso. El jugador de Montreal de 25 años, actualmente decimotercero del ránking ATP, tiene entre ceja y ceja regresar al top ten. Está cerca.

El canadiense une los cuartos de final de Shanghái, donde se medirá al francés Arthur Rinderknech, a los del Masters 1000 de Cincinnati y a las semifinales que logró en el Abierto de Estados Unidos.

Auger-Aliassime, que equilibró los cara a cara con Musetti -cuatro a cuatro-, progresó en el torneo sin perder set alguno. Ante el italiano le bastó con hacer break en el tercero para encarrilar el triunfo que selló con más facilidad después, cuando Musetti dio muestras de cansancio y asumió su inferioridad.

El norteamericano, que tiene en la final de Madrid su mejor papel en un Masters 1000, jugará contra el francés Arthur Rinderknech, que le ganó al checo Jiri Lehecka por 6-3 y 7-5. EFE