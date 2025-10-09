Alcaraz, en el Abierto de España de golf

Carlos Alcaraz ya estuvo ayer, miércoles, en el campo madrileño donde se disputa el torneo perteneciente al DP World Tour, el circuito europeo, para tomar parte en la jornada entre profesionales y amateurs que sirve de prólogo a la competición.

Lea más: Djokovic es semifinalista

El murciano estuvo en compañía de Rahm, en los primeros nueve hoyos, y del irlandés Shane Lowry, en la segunda parte del campo.

Gran aficionado al golf, el número uno del mundo de la ATP no quiso perderse el comienzo del torneo y acompañar al “León de Barrika” en su recorrido junto con el capitán del equipo español de la Copa Davis, David Ferrer.

También siguieron la actuación de Rahm el exfutbolista del Real Madrid Raúl González y el jugador Sergio Reguilón. EFE