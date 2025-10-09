Tenis

Alcaraz, en el Abierto de España de golf

El tenista Carlos Alcaraz, #1 del ránking mundial, volvió a ser protagonista en la primera jornada del Abierto de España de golf, que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid, al seguir el torneo como aficionado para apoyar al jugador vasco Jon Rahm en su recorrido.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 13:43
El tenista español Carlos Alcaraz (derecha) sigue el juego del golfista Jon Rahm, durante la primera jornada del Abierto de España de golf, en el Club de Campo Villa de Madrid.
Carlos Alcaraz ya estuvo ayer, miércoles, en el campo madrileño donde se disputa el torneo perteneciente al DP World Tour, el circuito europeo, para tomar parte en la jornada entre profesionales y amateurs que sirve de prólogo a la competición.

El murciano estuvo en compañía de Rahm, en los primeros nueve hoyos, y del irlandés Shane Lowry, en la segunda parte del campo.

Gran aficionado al golf, el número uno del mundo de la ATP no quiso perderse el comienzo del torneo y acompañar al “León de Barrika” en su recorrido junto con el capitán del equipo español de la Copa Davis, David Ferrer.

También siguieron la actuación de Rahm el exfutbolista del Real Madrid Raúl González y el jugador Sergio Reguilón. EFE

