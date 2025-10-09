Sabalenka, invicta en Wuhan

Sabalenka, poseedora de veintiún títulos, tres este año, necesitó una hora y cuarto para batir a Liudmila Samsonova. Ganadora en 2018, 2019 y 2024, la #1 del mundo acumula diecinueve victorias y ninguna derrota en Wuham.

Lleva ocho choques superados consecutivamente Sabalenka, que se medirá a Rybakina en cuartos de final. La kazaja, que juega este torneo por segunda vez después de los cuartos de final que logró en 2019, batió a la checa Linda Noskova por 6-3 y 6-4.

Rybakina y la italiana Jasmine Paolini pujan por las Finales WTA de Riad. Hay dos vacantes. La kazaja es novena y la transalpina octava. En la lucha está también Jessica Pegula, séptima, que dio un paso de gigante y se distanció de las dos al vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova por 7-5, 3-6 y 6-3. La norteamericana jugará en cuartos contra la checa Katerina Siniakova, que superó a la estadounidense Iva Jovic por 7-5 y 6-3.

Por el otro lado del cuadro, la polaca Iga Swiatek, segunda favorita, batió a la suiza Belinda Bencic por 7-6 (2) y 6-4.Debutante en esta competición, logró su victoria 125 en un WTA 1000 y este viernes, ante Paolini, que remontó a la danesa Clara Tauson por 3-6, 6-1, 3-1 y retirada, disputará su vigésimo quinto partido de cuartos de final en un torneo de este nivel.

La estadounidense Coco Gauff ganó a la local Zhang Shuai por 6-3 y 6-2 en el choque que cerró la jornada en una hora. A sus 21 años, la norteamericana se aseguró sus segundos cuartos de final seguidos en Wuhan y se enfrentará a la alemana Laura Siegemund, la más veterana del cuadro, que avanzó gracias a su victoria sobre la polaca Magdalena Frech por 6-4 y 7-6 (2). EFE