Struff elimina a un Top 10 por primera vez desde 2023

La remontada del germano Jan Lennard Struff, de 35 años, sellada en dos horas y veintiún minutos, fue la tercera en siete enfrentamientos contra el ruso Kharen Khachanov, primer favorito y ganador en 2024.

Struff, que volvió a ganar a un jugador situado entre los diez mejores del mundo desde el Masters 1000 de Madrid de 2023, se enfrentará en cuartos al francés Corentin Moutet, octavo cabeza de serie.

Jan Lennard se une a Daniil Medvedev que eliminó al australiano Adam Walton 7-5 y 7-6 (0) y mantiene sus esperanzas de alcanzar un lugar en las Finales ATP de Turín.

El moscovita jugará en cuartos con el húngaro Fabian Marozsan. Además, el estadounidense Alex Michelsen, sexto cabeza de serie, eliminó al australiano Aleksandar Vukic y se citó con el japonés Shintaro Mochizuki que eliminó por un doble 6-3 al italiano Luciano Darderi. EFE