Valentova desafía a Leylah Fernandez

La norteamericana y la checa dejaron la final del torneo nipón sin representación rumana. Sorana Cirstea y Jaqueline Cristian no pudieron progresar.

Leylah Fernandez, que emergió en el 2021 cuando alcanzó la final del Abierto de Estados Unidos, superó a Cirstea en tres sets (6-1, 2-6 y 6-4). Jugará la octava final de su carrera en busca de su quinto título, el segundo del 2025 tras el conseguido en Washington.

La canadiense se enfrentará a Valentova, sensación del evento, que nunca ha llegado a una final WTA. Remontó, a sus 18 años y procedente de la ronda de clasificación, a Jaqueline Cristian, 47 del ránking WTA y venció por 6-7(3), 6-4 y 6-3.