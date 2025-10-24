Brasileño Fonseca, semifinalista en Basilea

Denis Shapovalov dejó el evento por motivos físicos pero sin precisar lesión alguna en cuanto perdió su saque por segunda vez en el set definitivo incapaz de rehacerse para lograr el triunfo.

Joao Fonseca, de 19 años, se erigió en el semifinalista más joven desde 2014 en Basilea y se enfrentará al español Jaume Munar. El brasileño, que ganó su primer título en Buenos Aires a principio del año, jugará su segunda semifinal del año en el circuito

Tanto Munar como Fonseca superaron en cuartos a dos canadienses que se retiraron antes del final. Si Fonseca se midió a Shapovalov, previamente, Munar se deshizo de Félix Auger Aliassime, aquejado de problemas físicos cuando perdió el primer set y complica sus aspiraciones de alcanzar un lugar en las Finales ATP.

El norteamericano puso fin al partido tras 45 minutos en el evento de categoría 500, aparentemente dañado en la parte baja de la espalda.

El canadiense, campeón en Bruselas la pasada semana y noveno del mundo, intenta dar caza al octavo lugar de la ATP, en manos del italiano Lorenzo Musetti, para tener un puesto en el torneo de maestros de noviembre.

Munar, por su parte, alcanzó su victoria número 30 de la temporada por primera vez y se asegura su mejor posición en el ranking, el 35. Está a un paso de alcanzar la segunda final de su carrera tras la de Marbella, en el 2021 que perdió contra Pablo Carreño. EFE