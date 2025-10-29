Sabalenka lidera el Grupo Steffi Graf y Swiatek el Serena Williams

La bielorrusa Aryna Sabelenka liderará el Grupo Steffi Graf y la polaca Iga Swiatek ebcabezará el Grupo Serena Williams en la Finales WTA, que se jugarán el Riad entre el sábado que viene y el 8 de noviembre, de acuerdo al sorteo celebrado este martes en la capital de Arabia Saudí.