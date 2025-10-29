Sabalenka lidera el Grupo Steffi Graf y Swiatek el Serena Williams

Las Finales WTA reúnen a las ocho mejores jugadoras individuales y a las ocho mejores parejas de dobles del mundo.
Lea más: Carlos Alcaraz y su torneo maldito
Las jugadoras competirán por un premio récord de 15,5 millones de euros, con una campeona invicta de individuales que se llevará la cifra sin precedentes de 5,235 millones.
La directora del torneo y campeona de las Finales WTA 2021, la española Garbiñe Muguruza, estuvo acompañada en la ceremonia del sorteo por la vigente campeona individual, Coco Gauff; las campeonas de dobles del año pasado, Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe; y Amanda Anisimova, que debuta en el evento.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Para celebrar el 50 aniversario del Ranking WTA, los grupos de este año llevan el nombre de las leyendas de la WTA que han ocupado el puesto #1 mundial en individuales y dobles durante más semanas.
Grupo Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula y Jasmine Paolini.
Grupo Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina y Madison Keys. EFE