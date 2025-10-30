Bublik elimina a Fritz y De Miñaur clasifica a Turín

Una derrota sin consecuencias para las opciones de Taylor Fritz de clasificarse para Turín, algo que matemáticamente había conseguido ya con la eliminación del italiano Lorenzo Musetti.

El kazajo Alexander Bublik consiguió apuntarse la primera manga tras haber salvado cuatro bolas de set, antes de apuntarse un parcial muy ajustado que le otorgó una ventaja para afrontar el resto del partido.

En la segunda, Fritz bajó el ritmo, dando oportunidades a un Bublik que afronta en buena racha el final de temporada. De los últimos 41 partidos que ha disputado, desde el pasado torneo de Roma, el kazajo ha ganado 34, lo que le ha aupado al puesto 16 del ranking, su mejor clasificación histórica.

Con su buen papel en París ya tiene garantizado entrar la semana que viene en el top-15, incluso el top-10 si levantara el trofeo el próximo domingo.

Su próximo rival será el australiano Alex de Miñaur, que por segundo año consecutivo acabará el curso entre los ocho mejores, sinónimo de clasificación para Turín.

El tenista de origen uruguayo y español no tuvo granddes problemas ante un Khachanov, ganador en París en 2018, que pareció pagar el final tardío de su partido anterior contra el brasileño Joao Fonseca.

La clasificación de De Miñaur para el Torneo de Maestros se dio poco después que la de Ben Shelton, con lo que sólo queda un puesto a repartir entre el italiano Lorenzo Musetti, eliminado este miércoles por su compatriota Lorenzo Sonego, y el canadiense Félix Auger-Aliassime, todavía en pista en París. Este último se clasificó para cuartos de final al derrotar al alemán Daniel Altmaier, 3-6, 6-3 y 6-2, pero cuenta todavía con una desventaja de 290 puntos, que puede en jugar si supera en cuartos al monegasco Valentin Vacherot. EFE