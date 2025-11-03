La WTA celebra el 50 aniversario de su ranking

La primera clasificación salió a la luz el 3 de noviembre de 1975 e incluyó a 135 tenistas, además de coronar a la estadounidense Chris Evert como la mejor jugadora del mundo.

Lea más: Sinner desaloja a Alcaraz del trono mundial

Este lunes, cerca de 1.600 tenistas poseen al menos un punto WTA con el que aparecer en este ranking y Aryna Sabalenka es la #1.

La bielorrusa se ha garantizado acabar en el primer puesto del ranking por segundo año consecutivo y recibió el premio este fin de semana durante la disputa de las Finales WTA de Riad (Arabia Saudí).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la ceremonia de entrega del trofeo, Sabalenka recibió este entorchado de manos de Evert, acompañada además de otras dos número uno como Garbiñe Muguruza, directora de la Copa de Maestras, y Simona Halep, embajadora del torneo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes del inicio de la llamada Era Abierta en 1968 -y durante varios años posteriores- las clasificaciones de tenis se elaboraban a través de asociaciones nacionales y un reducido grupo de periodistas especializados, cuyas opiniones a menudo diferían.

Con el crecimiento global del deporte, ese método resultó insuficiente, y en 1975 la WTA implementó por primera vez un sistema de clasificación basado en fórmulas matemáticas para individuales.

Las clasificaciones de dobles llegarían más tarde, el 10 de setiembre de 1984. Liderada por Evert, quien ganó 16 de los 22 torneos disputados en 1975, la primera lista del Top 10 de la WTA incluyó a ocho jugadoras que ya eran campeonas de Grand Slam y a nueve futuras integrantes del Salón de la Fama Internacional del Tenis.

Desde entonces, 29 jugadoras han alcanzado el #1 del mundo en individuales, 156 han ingresado al Top 10 y 1.140 han figurado entre las 100 mejores.

En dobles, 50 jugadoras han ocupado el puesto más alto. Solo seis han logrado ser #1 en individuales y dobles simultáneamente: Martina Navratilova, Arantxa Sánchez Vicario, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Kim Clijsters y Serena Williams.

El ranking WTA en cifras:

Más semanas como #1 en individuales: Stefanie Graf (377).

Más semanas como #1 en dobles: Martina Navratilova (237).

Más finales de temporada como #1: Stefanie Graf (8).

Más joven en alcanzar el #1 (individuales): Martina Hingis (16 años, 182 días – 31 de marzo de 1997).

Más veterana en alcanzar el #1 por primera vez: Angelique Kerber (28 años, 238 días – 12 de septiembre de 2016).

Más periodos distintos como #1: Evert y Navratilova (9).

Más años consecutivos en el Top 10: Martina Navratilova (20).

Primera vez con 10 países distintos en el Top 10: 31 de enero de 2011. EFE