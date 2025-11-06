Finales WTA: Pegula vence a Paolini y aguarda por Sabalenka-Gauff

La jugadora de Búfalo (Nueva York), Jessica Pegula, de 31 años, tardó 65 minutos en superar a la transalpina Jasmine Paolini que afrontó el duelo sin opción alguna y que no pudo evitar su tercera derrota en otros tantos partidos de la competición.
La estadounidense, que siempre en el circuito ha ganado a Paolini, cuatro veces antes de la cita de Riad, pero había sido superado por la Europea en las Finales de la Copa Billie Jean King semanas atrás, en el único cara a cara en 2025, tiene en la mano el acceso a la siguiente ronda y la posibilidad de, al menos, igualar la final que logró hace dos años.
Ahora, en su cuarta presencia seguida en las Finales, está a la espera del último duelo del grupo. La norteamericana, ganadora este año en Bad Hombrug, Charleston y Austin para elevar a nueve los trofeos en total de su carrera, ha logrado vencer a su paisana Coco Gauff 6-3, 6-7 (4) y 6-2, aunque luego perdió con Sabalenka 6-4, 2-6 y 6-3.
Las posibilidades son amplias en el Grupo Steffi Graf y todo se resolverá al final del enfrentamiento entre Sabalenka y Gauff, vigente campeona. EFE