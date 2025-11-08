Djokovic logra el título 101 de su carrera

Un hito más en el tramo final de la carrera del ganador de veinticuatro Grand Slam, Novak Djokovic, que sumó su segundo éxito del 2025, tras el de Ginebra, y que consiguió su primer trofeo en pista dura desde las Finales ATP del 2023 para romper el empate con Roger Federer como el jugador con más títulos en este tipo de superficie, rápida, en la Era Abierta.

El balcánico, de 38 años, ya tiene 72. El jugador de mayor edad en ganar un título en el circuito desde Ken Rosewall, con 43 años, en Hong Kong en 1977 y el primero en la era ATP (desde 1990) tardó tres horas en cerrar la novena victoria en diez enfrentamientos contra el transalpino que tuvo un inicio espectacular pero que decayó ante la mejoría del serbio.

Lorenzo Musetti necesitaba el triunfo en Atenas, un evento nuevo en el calendario que ocupa ahora el lugar del torneo de Belgrado, para ascender al octavo puesto de la clasificación ATP y poder tener una plaza en Turín, en las Finales ATP que arrancan el lunes. Pero no le dio.

El subcampeonato no le sirve para desbancar al canadiense Félix Auger Aliassime que estará en ese torneo que reúne a los mejores ocho jugadores de la temporada y donde estará Djokovic, siete veces campeón de este evento.

Tuvo un inicio espectacular, cerca de la perfección, Musetti que no pudo mantener ese alto nivel y poco a poco fue superado por el serbio que añadió un nuevo trofeo a su colección en este evento que dirige ahora en Atenas su hermano Djorje.

El pulso se resolvió en la manga definitiva donde el jugador de Belgrado, de 38 años, encarriló con un quiebre en el tercer juego que le puso ya con 3-1.

Musetti devolvió la rotura y dio la sensación de regresar al partido pero Djokovic hizo break de nuevo y consiguió otro desequilibrio. Con 5-4 sacó para ganar. Volvió a perder el saque. Musetti se defendió hasta el final. Pero hubo otra rotura. Djokovic 6-5 y saque. No falló y se apuntó el triunfo.

Novak Djokovic se convierte, además, en el tercer jugador con más títulos en su historial por detrás, solo, de Roger Federer, que acabó su carrera con 103 y del estadounidense Jimmy Connors, que acumuló 109. EFE