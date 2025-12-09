Alcaraz se impone a Fonseca en partido de exhibición

En un encuentro con numerosos errores a ambos lados, Carlos Alcaraz se impuso apretando en los momentos claves: al final del primer set y del juego de desempate. Pero el resultado fue lo de menos.

Lea más: Estudiantes, finalista del fútbol argentino

El español había avisado antes del encuentro que lo importante era que la gente disfrutara y vaya si lo hizo. Hubo puntos espectaculares, sonrisas por doquier y buen ambiente entre los 14.100 espectadores que acudieron al estadio de los Marlins, el equipo de béisbol local.

Había ganas de ver enfrentarse al español y la promesa brasileña por primera vez. De un lado Alcaraz, de 22 años, el hombre que se ha repartido todos los Grand Slams de 2024 y 2025 con el italiano Jannik Sinner: cuatro para cada uno. Y enfrente Joao Fonseca, de 19 años, que ya alcanzó el puesto 24 del ránking y ha ganado sus dos primeros torneos ATP este año: en Buenos Aires sobre tierra batida y en pista cubierta en Basilea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante la mirada de Sergio Busquets y Jordi Alba -flamantes campeones de la MLS con el Inter Miami y recién jubilados- y del brasileño Ronaldo Nazario, Alcaraz demostró por qué es el jugador perfecto para una exhibición. El murciano tiene un don natural para el espectáculo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Miami lo dio todo. Se rió de sus propios errores, bromeó con los aficionados de las primeras filas, se revolcó por el suelo tras fallar una volea sencilla.

A esto suma todo tipo de trucos en su chistera. La capacidad de acariciar la pelota para una dejada perfecta en una jugada y de conectar una derecha ganadora a 164 km/h en la siguiente.

Fonseca, al que algunos consideran como un futuro candidato para disputarle los títulos a la dupla Alcaraz-Sinner, mostró por momentos todo su potencial. Apoyado en una derecha potentísima, el joven brasileño se lo puso difícil al español. En el primer set, cuando Alcaraz parecía dominar claramente con un primer break en blanco, Fonseca le devolvió el quiebre en el juego siguiente. El brasileño cedió su servicio de nuevo, sin embargo, en el penúltimo juego. Y esta vez Alcaraz aprovechó la ocasión para imponerse 7-5.

Alentado por una numerosa y ruidosa afición brasileña, Fonseca empezó el segundo set arrasando hasta poner 5-0 con un doble break a favor.

Enfrente, Alcaraz parecía más pendiente del espectáculo que del juego. Su leve mejoría al final del parcial le permitió arañar un 2-6 y evitar un rosco. Todo se iba a jugar en el desempate.

Fonseca se puso por delante, pero el murciano, acostumbrado a los momentos tensos que deciden los grandes títulos, se recompuso. Menos sonrisas de su parte en este tramo final. A jugadores como él les gusta ganar hasta en los entrenamientos. Así que volvió a sacar la magia. Un par de derechas supersónicas por aquí, una volea perfecta por allá, y acabó ganando el partido.

Si siguen compitiendo de esta manera, Alcaraz y Fonseca se cruzarán probablemente en muchas ocasiones, esta vez en los torneos más importantes. AFP