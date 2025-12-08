Clausura Argentino: Estudiantes gana el clásico de La Plata a Gimnasia y jugará la final ante Racing

En el estadio de Gimnasia, en un duelo tenso y muy disputado, el uruguayo Tiago Palacios (62’) marcó el único gol de la tarde para darle la victoria al Pincha.

“Estamos todos muy contentos. Además de ser un clásico, era un partido de semifinales”, destacó Palacios.

La final se disputará el sábado en el sábado en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero (norte). Racing aseguró su lugar el domingo al vencer en La Bombonera a Boca Juniors por 1-0.

El campeón se clasificará para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026. Estudiantes inició mejor, a partir del despliegue por banda del uruguayo Tiago Palacios y del colombiano Edwuin Cetré, pero pronto Gimnasia controló los circuitos y emparejó el trámite.

Recién sobre el final de la primera parte Estudiantes generó riesgo en un centro de Palacios que casi se le mete en el primer poste al portero Insfrán, que tapó con esfuerzo. Luego fue Medina el que encontró espacio por la derecha, pero remató exigido y encontró una buena respuesta del arquero.

Respondió el Lobo con otro envío de Panaro que se desvió en un defensa y obligó a una estirada del veterano portero charrúa Fernando Muslera que evitó la caída de su valla.

Cetré asiste, Palacios convierte

El desequilibrio llegó al promediar la segunda parte, en una buena jugada colectiva que inició Muslera desde el fondo y, tras una secuencia de pases, Cetré desbordó por la izquierda y envió un centro al corazón del área chica, por donde Palacios ingresó a todo vapor para empujar el balón a la red.

“Tuvimos actitud. Sabemos que en los clásicos hay que meter, que no importa la táctica, y nosotros queríamos estar en la final”, destacó Palacios, que conformó una dupla de ataque letal en estas etapas decisivas con el colombiano Cetré. Estudiantes busca su duodécima corona a nivel local y la primera desde que en 2024 ganara la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.

El Pincha, que había entrado con lo justo en los playoffs, desde el octavo puesto, ganó de visita sus tres eliminatorias: a Rosario Central (1-0), Central Córdoba (1-0) y ahora a su archirrival (1-0), con el que lleva seis partidos sin perder.

El renacimiento del Pincha llegó en el momento justo, ya que había entrado en declive en la parte final de la etapa regular, con tres derrotas seguidas.

“Jugar un clásico en estas instancias siempre condiciona”, evaluó el DT Eduardo Domínguez.