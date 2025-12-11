Muguruza se suma al Madrid Open

“Esta estructura bicéfala, inédita en cualquier otro evento de los circuitos ATP y WTA, señala al evento como un referente mundial en materia de innovación, diversidad de liderazgo y visión de futuro”, indicó el comunicado oficial, que reitera que la incorporación de Garbiñe Muguruza, ex #1 del mundo y campeona de dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017), al evento “remarca su compromiso con la igualdad”.

La exdeportista, nacida en Caracas y con doble nacionalidad española y venezolana, de 32 años, se retiró oficialmente de la competición en la temporada 2024.

Muguruza asume este cargo junto a López, quien dirige el torneo madrileño desde 2019, cuando tomó el relevo de Manolo Santana, quien falleció dos años después. “Es un honor enorme. Este torneo siempre ha apostado por la vanguardia y por romper moldes, y me hace especial ilusión formar parte de un proyecto que sigue evolucionando y que no tiene miedo a liderar cambios importantes en nuestro deporte”, indicó Garbiñe en declaraciones facilitadas por la organización.

La ganadora de las WTA Finals de 2021 indicó que el de Madrid es “uno de los mejores torneos del mundo: por su capacidad organizativa, por lo que ofrece a los jugadores y por la experiencia única que brinda a los aficionados”.

“Me ilusiona mucho trabajar en un proyecto que apuesta de verdad por la igualdad entre hombres y mujeres, también en los puestos de decisión, y que sigue marcando el camino para ambos circuitos”, aseveró.

Según la información brindada por la organización, la decisión de incorporar a Muguruza nació de Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open, quien quiso “ir un paso más allá con el nuevo modelo de co-dirección, reforzando así la atención, el cuidado y las necesidades de los jugadores de los circuitos ATP y WTA”.

“La incorporación de Garbiñe no es un gesto simbólico. Es una convicción y una declaración de principios. Creemos firmemente que el liderazgo del tenis debe construirse desde perspectivas diversas, complementarias y con la misma voz y el mismo peso. Que la experiencia de una campeona de Grand Slam como ella tiene un valor incalculable para un torneo como el nuestro”, indicó el directivo.

El Madrid Open, nacido inicialmente como un evento Masters 1000 indoor en 2002, se trasladó en 2009 al recinto de la Caja Mágica, de la capital española. Allí sumó el torneo femenino y empezó a jugarse sobre tierra batida en primavera, con lo que pasó a ser una cita de referencia en el calendario del tenis mundial. EFE