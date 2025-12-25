Carlos Alcaraz, con espíritu navideño

“Feliz Navidad” y “Seguimos”, las palabras empleadas por Carlos Alcaraz en alusión a su pretemporada con Samuel López, ahora máximo responsable de su equipo de trabajo.
Con emoticonos de un árbol de Navidad, un corazón y un brazo sacando músculo se asomó a X, Facebook e Instagram sin revelar cómo se encuentra tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero ni despejar dudas sobre el motivo tras una relación de siete años.
En tres semanas, Carlitos disputará el Abierto de Australia, el único Grand Slam que falta en su palmarés y su gran objetivo declarado para el nuevo curso. EFE
