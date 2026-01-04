Colombiana Arango cae en su debut en Brisbane

Emiliana Arango sufrió con su segundo servicio, ganando solo el 35% de sus puntos disputados con él, y encaró hasta quince pelotas de rotura en contra, de las que fue capaz de salvar nueve.

Lea más: Bencic clasifica a Suiza

De ellas, cinco fueron en la primera manga, donde no pudo rehacerse a los quiebres que sufrió en el cuarto y sexto juegos. No le fueron mejor las cosas en el segundo set, pues comenzó entregando sus tres primeros saques hasta situarse 5-0 abajo, momento en el que se rehizo ligeramente hasta ponerse 5-3, levantando incluso una pelota de partido en el sexto juego.

Finalmente en el noveno, pese a superar de nuevo otras dos opciones de su rival para decantar el enfrentamiento, claudicó. Al igual que en el caso de Kessler, también logró su pase a dieciseisavos otra estadounidense, Sofia Kenin, en su caso tras imponerse a la rumana Elena-Gabriela Ruse por 6-4, 4-6 y 6-3 en un partido donde se vieron hasta diez roturas de saque a pesar de que la raqueta europea fue capaz de conectar hasta once ‘aces’.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Le espera en siguiente ronda su compatriota Madison Keys, quinta favorita. Tampoco seguirá en el cuadro la también rumana Jaqueline Cristian, que perdió por 6-4 y 6-3 ante la checa Marie Bouzkova, muy efectiva con su saque en general y con los primeros en particular, pues solo concedió dos opciones de rotura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ganadora se medirá ahora contra la española Paula Badosa, decimoquinta cabeza de serie, en el que supondrá el regreso a las pistas de esta en el apartado individual tras retirarse en el torneo de Pekín el pasado 28 de setiembre.

Con Ruse y Cristian fuera ya de concurso la única tenista de Rumanía que aún tiene opciones es la próxima oponente de la letona Jelena Ostapenko. Se trata de Sorana Cirstea, que venció por 6-3 y 6-1 a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova siendo muy superior con su servicio, sin tener pelotas de ‘break’ en contra y adjudicándose el 100% de las cuatro que tuvo a favor.

Además, en la jornada dominical entraron en liza dos jugadoras nacionalizadas australianas, la de origen ruso Daria Kasatkina y la de origen croata Ajla Tomljanovic.

La primera de ellas fue derrotada por la también rusa que juega con bandera austriaca Anastasiya Potapova por 7-5, 4-6 y 6-4 al verse lastrada por las dobles faltas, cometiendo hasta un total de 16, y cediendo el juego definitivo en blanco con su saque.

Mejor le fue a la segunda, que doblegó a la francesa Elsa Jacquemot por 6-1 y 6-3 aprovechando 5 de los 7 puntos de rotura que tuvo a su favor. Se cruzará en la siguiente instancia con la checa Karolina Muchova, undécima cabeza de serie, mientras que Potapova hará lo propio con la rusa Diana Shnaider, decimosegunda. EFE