Badosa resiste, remonta y disfruta en su vuelta

La catalana Paula Badosa, vigésima quinta del mundo, que no competía desde que se retiró por lesión del WTA 1000 de Pekín, el 25 de setiembre pasado, dio síntomas de recuperación en un encuentro en el que fue de menos a más.

Se mantuvo firme Badosa, que dio sensación de disfrutar de su vuelta a las pistas a pesar de perder el primer set en el desempate ante una rival a la que siempre ha ganado.

La española sacó adelante un duelo maratoniano que hizo suyo desde el ecuador del segundo set, cuando aceleró y ganó la manga para igualar el encuentro resuelto en el tercer parcial, donde la española se mostró fuerte físicamente ante una adversaria que decayó.

La otrora #2 del mundo, que el pasado año llegó a semifinales del Abierto de Australia, pretende asentarse entre las grandes del circuito y recuperar la condición que la llevó a instaurarse como una de las mejores del mundo.

Badosa, que por quinta vez batió a Bouzkova, jugará en segunda ronda contra la kazaja Elena Rybakina, tercera favorita, que venció a la china Shuai Zhang por 6-3 y 7-5.

Además, el torneo de Brisbane contempló el triunfo de la estadounidense Madison Keys, quinta cabeza de serie, ante McCartney Kessler por 6-4 y 6-3. Jugará la campeona del Abierto de Australia de 2025 contra la rusa Diana Shnaider, duodécima favorita, qui venció a Anastasia Potapova por 6-1 y 6-3.

A primera hora, la bielorrusa Aryna Sabalaneka, número uno del mundo, subrayó la enorme distancia con la española Cristina Bucsa, a la que solo permitió hacer un juego (6-0 y 6-1).

Su rival en segunda ronda será la rumana Sorana Cirstea que eliminó a la letona Jelena Ostapenko por 6-2 y 7-6 (5) . Además, la rusa Ekaterina Alexandrova tumbó a Sofia Kenin por 7-6 (2) y 6-3 y jugará con la checa Karolina Muchova, undécima favorita, que se impuso a la australiana Alija Tomljanovic 4-6, 6-1 y 7-6 (5). EFE