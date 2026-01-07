Tenis
07 de enero de 2026 - 18:32

Musetti remonta a Etcheverry en Hong Kong

Lorenzo Musetti le ganó en tres mangas al argentino Tomás Etcheverry.
El italiano Lorenzo Musetti, primer favorito, remontó la ventaja inicial del argentino Tomás Etcheverry y alcanzó los cuartos de final del torneo de Hong Kong.

El transalpino Lorenzo Musetti tuvo que mejorar para neutralizar el empuje de su rival y, finalmente, logró su objetivo y ganó por 6-7 (3), 6-2 y 6-4.

Es la tercera vez que Musetti gana a Tomás Etcheverry, el último argentino que se mantenía en competición en esta semana.

La tercera victoria en otros tantos partidos de Musetti sobre Etcheverry lleva al italiano a los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador del partido entre el canadiense Gabriel Diallo y el hongkonés Chak Wong

Por otra parte, también logró superar los octavos de final el portugués Nuno Borges, que ganó al veterano croata Marin Cilic por 7-5 y 6-3 y espera al vencedor del choque entre el ruso Andrey Rublev y el chino Yibing Wu. EFE