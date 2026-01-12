Milos Raonic anuncia su retiro del tenis

“Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero por alguna razón nunca te sientes preparado para ello. Ahora estoy más preparado que nunca ” , expresó el norteamericano Milos Raonic, nacido en Montenegro hace 35 años.

Lea más: Prematura eliminación de Badosa

“El tenis ha sido mi pasión y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida. He sido la persona más afortunada por haber podido vivir y cumplir mis sueños. He podido acudir cada día y centrarme solo en mejorar, ver adónde me llevaba eso y jugar a un deporte que descubrí a los 8 años por pura casualidad. De alguna manera, se convirtió en mi obsesión y mi infancia, y luego en mi profesión y mi vida”, expresó en un emotivo mensaje.

Además, agradeció a aficionados, entrenadores, a su equipo, a la ATP, a la Federación Internacional, organizadores de torneos, rivales, Canadá y su familia, indicó que a partir de ahora no va “a bajar el ritmo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Me queda mucha vida por delante y estoy tan motivado y con tantas ganas como en 2011, cuando di el salto en el circuito. Pondré el mismo esfuerzo e intensidad en lo que venga después. Si puedo perseguir la misma excelencia que en el tenis, simplemente intentando ser mejor cada día, ya veremos a dónde me lleva”, apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Raonic, campeón por última vez en Brisbane 2016, alcanzó la final en Wimbledon 2016 y de cuatro Masters 1000 (Canadá 2013, París 2014, Indian Wells 2016 y Cincinnati 2020) . En su amplio recorrido consiguió vencer a tres de los cuatro miembros del Big-4: el suizo Roger Federer, el español Rafa Nadal y el británico Andy MUrray. EFE