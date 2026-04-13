Clima
13 de abril de 2026 - 19:50

¡Atención! Anuncian tormentas de hasta 100 km/h desde este martes

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.
Imagen ilustrativa: tormenta eléctrica en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) compartió un boletín especial por tormentas que se desarrollarán esta semana a lo largo del territorio nacional. ¿Cuándo empieza? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según la DMH, en el transcurso de la jornada de mañana, martes, se prevé el desarrollo de celdas de tormentas en gran parte del territorio nacional, incluyendo la capital, Asunción.

Mediante un boletín especial detallan que esta condición se iniciaría durante la tarde-noche al oeste de ambas regiones y se presentaría de manera más generalizada en el transcurso de pasado mañana, miércoles 15 de abril.

Asimismo, los acumulados de precipitación oscilarían entre 70 y 120 mm, aunque estos podrían ser superados en algunos puntos, especialmente en el centro, oeste y sur de ambas regiones, mientras que en el resto del territorio se estiman montos entre 30 y 60 mm.

Fenómenos esperados

Según Meteorología, entre los fenómenos esperados se pronostican ráfagas de vientos moderadas a fuertes, cercanas a los 100 km/h, aunque también podrían ser puntualmente superiores. Tampoco se descarta la caída de granizos para los próximos días.

El boletín especial por sistema de tormentas que se desarrollará esta semana.
El boletín especial por sistema de tormentas que se desarrollará esta semana.

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