¡Atención! Anuncian tormentas de hasta 100 km/h desde este martes

Según la DMH, en el transcurso de la jornada de mañana, martes, se prevé el desarrollo de celdas de tormentas en gran parte del territorio nacional, incluyendo la capital, Asunción.

Mediante un boletín especial detallan que esta condición se iniciaría durante la tarde-noche al oeste de ambas regiones y se presentaría de manera más generalizada en el transcurso de pasado mañana, miércoles 15 de abril.

Asimismo, los acumulados de precipitación oscilarían entre 70 y 120 mm, aunque estos podrían ser superados en algunos puntos, especialmente en el centro, oeste y sur de ambas regiones, mientras que en el resto del territorio se estiman montos entre 30 y 60 mm.

Fenómenos esperados

Según Meteorología, entre los fenómenos esperados se pronostican ráfagas de vientos moderadas a fuertes, cercanas a los 100 km/h, aunque también podrían ser puntualmente superiores. Tampoco se descarta la caída de granizos para los próximos días.

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