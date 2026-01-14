Derrotas de Sierra, Arango y Zarazúa

Solana Sierra, #64 del mundo, fue derrotada este miércoles ante la croata #71 del mundo, Antonia Ruzic, por 7-5 y 6-4. La argentina logró romperle el servicio a Ruzic en hasta tres ocasiones, pero en los tramos finales de los sets, la diestra croata logró mostrar su poderío en el juego.

No pudo avanzar tampoco la colombiana #82 del mundo, Camila Arango, que se despidió del torneo en octavos de final tras perder contra la británica #29 del mundo, Emma Raducanu, por 6-3 y 7-6 en un partido que se tuvo que decidir en el tie-break en favor de la británica.

Tampoco pudo vencer en su encuentro la mexicana #84 del mundo, Renata Zarazúa, que cayó por 6-1 y 6-2 ante la estadounidense #30 del mundo, Iva Jovic, que dominó en todas las facetas del juego para dejar los cuartos de final sin presencia latinoamericana. EFE

