Andreeva avanza en una jornada con sorpresas

En una jornada repleta de sorpresas, la #107 del mundo, la australiana Kimberly Birrel, se impuso por 5-7, 6-1 y 7-5 a la rumana #37 del ránking, Jaqueline Cristian, que perdió la confianza después de hacer un mal segundo set.
Lea más: El camino de Carlos Alcaraz en Australia
También contra pronóstico, la joven canadiense de 17 años y #17 del ránking mundial, Victoria Mboko, venció a la estadounidense #9 del mundo, Madison Keys, una de las cabezas de serie del torneo, por 6-4, 4-6 y 6-2.
Para finalizar los cuartos de final del torneo, la tenista rusa #23 del mundo, Diana Schnaider, superó a la estadounidense #15 del mundo, Emma Navarro, que cayó con un doble 6-3, después de que la rusa le rompiese el servicio en hasta cuatro ocasiones.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El cuadro de la competición cruza a Birrel con Mboko para la primera semifinal, el próximo viernes, y la otra semifinal la protagonizarán las dos rusas, Andreeva y Schnaider, el mismo día. EFE