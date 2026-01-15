Badosa contra Diyas y Sabalenka ante Rakotomanga

La #1 del ránking WTA, Aryna Sabalenka, se estrenará con la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, en el puesto 118, y no se verá las caras con la segunda en la competición, la polaca Iga Swiatek hasta una potencial final.

Lea más: Alcaraz debutará ante Walton

La bielorrusa, reciente ganadora del torneo de Brisbane, se enfrentará en una hipotética semifinal con la estadounidense Coco Gauff, mientras que la polaca tendría como adversaria en el camino hacia el título a la estadounidense Amanda Anismova.

En cuanto a las españolas, Jessica Bouzas se las verá con una rival de la fase previa y Cristina Bucsa ante la ucraniana Elina Svitolina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paula Badosa, una habitual en el Abierto de Australia con siete participaciones contando la de este año, obtuvo en la edición de 2025 su mejor resultado cuando llegó a semifinales con la propia Sabalenka, contra la que perdió 6-4, 6-2. Antes del Abierto, la española jugó en los torneos australianos de Brisbane y Adelaida, donde quedó derrotada por la kazaja Elena Rybakina y la checa Marie Bouzkova, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sabalenka, bielorrusa y actual #1 del mundo, es una de las grandes protagonistas del circuito femenino y llega al Abierto como una de las favoritas tras una pretemporada muy sólida, donde ha defendido y ganado títulos como el de Brisbane.

Aryna ha disputado ocho ediciones del Abierto de Australia incluyendo la actual, donde ha logrado llegar a la final en tres ocasiones y coronarse campeona en 2023 y 2024 y siendo subcampeona en 2025, cuando perdió la final ante la estadounidense Madison Keys. EFE