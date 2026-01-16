Argentino Báez, por el título contra Mensik

En el partido semifinal de primer turno, Tomas Machac, se deshizo del húngaro Fabian Marozsan.
Sebastián Báez está invicto en lo que va de 2026. Tras sus victorias en los partidos de la United Cup con Argentina añade ahora los del torneo de Auckland.
Superó con claridad a Giron, en hora y media. Siete victorias acumula el argentino que apunta a su octavo título, el primero en lo que va de año.
Será la segunda final en pista dura del séptimo favorito que tendrá como rival al checo Tomas Machac que necesitó tres sets para ganar a Marozsan por 7-6 (9), 4-6 y 6-1 en dos horas y nueve minutos. EFE