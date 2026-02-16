Sinner no da opción a Machac en Qatar

El italiano Jannik superó al checo por 6-1 y 6-4 a Tomas Machac para citarse en segunda ronda con el australiano Alexei Popyrin (53º).

Su gran rival, el #1 Carlos Alcaraz, ganador del Abierto de Australia tras batir a Novak Djokovic en la final, es el primer cabeza en Doha.

Debuta ante el francés Arthur Rinderknech (30º). Para Sinner fue un regreso convincente a la competición tras su derrota en semifinales ante Djokovic en Melbourne Park el mes pasado, donde era el doble defensor del título del primer Grand Slam del curso.

El italiano cedió solo seis puntos en sus nueve juegos de saque y se llevó el primer set en menos de media hora, pero Machac mejoró en el segundo. Un quiebre en el quinto juego fue suficiente para el cuatro veces campeón de Grand Slam, aunque necesitó cinco puntos de partido para cerrarlo. AFP