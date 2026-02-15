Atletismo: Open lleno de energía

Varias disciplinas del atletismo fueron contempladas para esta edición, disputadas mayoritariamente en la categoría Mayores, y otras en U18 y U16, en ambas ramas.

Resultados Caballeros

100 metros: Joan Bordenave 10”86.

Salto largo: Lucas Román 6.50 -0.5.

1.500 metros: Alberto Pizarro 4’01,62.

400 metros: Augusto Chaparro 50”,57.

Jabalina: Diego Sanabria, único atleta, 52,36 m. U18: Marko Kaethler 59,86 m. U16: José Villanueva 44,46 m.

Salto alto: Angelo Klassen 1,70 m.

5.000 metros:Franco Ramírez 16’56,21”.

80 metros U16: Benjamín Aquino 10,47”.

Bala U18: Saúl Schneider 15,20 m.

Bala U16: Fabrizio Delgadillo 5,78 m.

Resultados Mujeres

Jabalina: Melissa Mendieta 37,68 m. U18: Tatjana Wiebe 41,63 m. U16: Yennifer Martínez 34,95 m.

Salto alto: Lucero Thiessen única atleta 1,45 metros.

100 metros: Milva Aranda 12,81”.

1.500 metros: Astrid Cáceres 4’58,79”.

400 metros: Jeruti Noguera 1’01,22”.

Bala: Melissa Mendieta 10,75 metros. U18: Ámbar Servín 12,02 metros.

100 metros con vallas U18: Heidi Michelle Pigisch 15,30”.

80 metros U16: Emma Benítez 11,15”.