Polideportivo
15 de febrero de 2026 - 21:33

Atletismo: Open lleno de energía

Excelente carrera de la velocista Heidi Michelle Pigisch Hahner (14 años) en 100 metros con vallas U18. Michelle fue plata en 80 con vallas en los Escolares 2025.
Excelente carrera de la velocista Heidi Michelle Pigisch Hahner (14 años) en 100 metros con vallas U18. Michelle fue plata en 80 con vallas en los Escolares 2025.

Un gran arranque de temporada tuvo el atletismo este sábado con el Primer Open Tournament 2026 en la pista de la Secretaría Nacional de Deportes (SND). Fue el corolario de una gran semana para la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA) que el miércoles dio la palada inicial para la construcción de la Casa del Atleta.

Por ABC Color

Varias disciplinas del atletismo fueron contempladas para esta edición, disputadas mayoritariamente en la categoría Mayores, y otras en U18 y U16, en ambas ramas.

Lea mas: Apertura de temporada con el Open

Resultados Caballeros

100 metros: Joan Bordenave 10”86.

Salto largo: Lucas Román 6.50 -0.5.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

1.500 metros: Alberto Pizarro 4’01,62.

400 metros: Augusto Chaparro 50”,57.

Jabalina: Diego Sanabria, único atleta, 52,36 m. U18: Marko Kaethler 59,86 m. U16: José Villanueva 44,46 m.

Salto alto: Angelo Klassen 1,70 m.

5.000 metros:Franco Ramírez 16’56,21”.

80 metros U16: Benjamín Aquino 10,47”.

Bala U18: Saúl Schneider 15,20 m.

Bala U16: Fabrizio Delgadillo 5,78 m.

Resultados Mujeres

Jabalina: Melissa Mendieta 37,68 m. U18: Tatjana Wiebe 41,63 m. U16: Yennifer Martínez 34,95 m.

Salto alto: Lucero Thiessen única atleta 1,45 metros.

100 metros: Milva Aranda 12,81”.

1.500 metros: Astrid Cáceres 4’58,79”.

400 metros: Jeruti Noguera 1’01,22”.

Bala: Melissa Mendieta 10,75 metros. U18: Ámbar Servín 12,02 metros.

100 metros con vallas U18: Heidi Michelle Pigisch 15,30”.

80 metros U16: Emma Benítez 11,15”.