La ATP presta apoyo a tenistas que siguen en Dubái

Un día después de la finalización del ATP 500 de Dubái, donde Irán ha bombardeado en las últimas horas, el organismo señaló que monitoriza muy de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio y que mantiene contacto regular con sus jugadores, sus equipos de apoyo y las principales autoridades locales.

Lea más: Darderi, campeón en Chile

“La salud, la seguridad y el bien estar de nuestros jugadores, el staff y el personal del torneo es nuestra prioridad. Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipo permanecen en Dubai tras el torneo. Han sido alojados en los hoteles oficiales del mismo, donde sus necesidades inmediatas están siendo atendidas completamente”, afirmó en un comunicado.

En el mismo indicó que “los preparativos de su viaje siguen sujetos a una evaluación continua, en consonancia con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales”.

“Seguiremos prestando el apoyo adecuado para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir con seguridad cuando las condiciones lo permitan. Seguiremos evaluando los acontecimientos y proporcionando información actualizada según corresponda”, añadió la ATP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante el cierre del espacio aéreo en la zona, jugadores como los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev o el británico Henry Patten en Dubái, o el danés Holger Rune en Doha, estaban a la espera de alternativas para poder viajar.

Medvedev, que ganó el título del torneo de Dubái el sábado, sin necesidad de jugar por la incomparecencia del neerlandés Tallon Griekspoor, lesionado, no pudo partir hacia Indian Wells y está a la espera que la situación se resuelva.

El moscovita de 30 años emitió un video en redes sociales para tranquilizar a los numerosos amigos que preguntan por su estado y para explicar el panorama.

“El espacio aéreo está cerrado y nadie sabe cuándo podremos volar. Estamos a la espera de ver qué pasa en las próximas horas o en los próximos días. He recibido mensajes de amigos y solo puedo decirles que todo está bien”, indicó el ruso.

Igual que Medvedev se encuentra Andrey Rublev, que perdió en semifinales de este torneo, precisamente ante Griekspoor y el británico Henry Patten, que junto al finlandés Harry Heliovaara ganó la competición de dobles de este evento al salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic que tampoco habían viajado.

Sin embargo, el kazajo Alexander Bublik, que también jugó en Dubái, pudo tomar a tiempo un vuelo hacia Los Ángeles justo antes del inicio de los bombardeos. EFE