Tenis
07 de marzo de 2026 - 15:10

Sabalenka no falla ante Sakatsume

Aryna Sabalenka (27 años) superó sin problemas su primera prueba en Indian Wells.
Aryna Sabalenka (27 años) superó sin problemas su primera prueba en Indian Wells.230545+0000 HARRY HOW

La bielorrusa Aryna Sabalenka comenzó de la mejor manera el viernes el torneo de Indian Wells, al imponerse por 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (#136) en una hora y doce minutos.

Por ABC Color

Aryna Sabalenka, #1 del ránking mundial, volvió a competir por primera vez desde la final del Abierto de Australia perdida contra la kazaja Elena Rybakina.

Lea más: Sinner, con arranque contundente

La bielorrusa, dos veces finalista en el cemento californiano, pero todavía sin títulos en este torneo, disputó un partido muy sólido, en el que no concedió bola de rotura alguna a Sakatsume.

El de la pista central de Indian Wells fue el partido 100 de Sabalenka como número uno del mundo, una marca que solo alcanzaron nueve jugadoras en la historia del tenis.

Sakatsume, por su parte, solo jugaba su sexto torneo en el circuito WTA. Sabalenka será rival de la ganadora del partido entre la rumana Jaqueline Cristian (#35) y la australiana Maya Joint (#29). EFE