Sabalenka no falla ante Sakatsume

Aryna Sabalenka, #1 del ránking mundial, volvió a competir por primera vez desde la final del Abierto de Australia perdida contra la kazaja Elena Rybakina.

La bielorrusa, dos veces finalista en el cemento californiano, pero todavía sin títulos en este torneo, disputó un partido muy sólido, en el que no concedió bola de rotura alguna a Sakatsume.

El de la pista central de Indian Wells fue el partido 100 de Sabalenka como número uno del mundo, una marca que solo alcanzaron nueve jugadoras en la historia del tenis.

Sakatsume, por su parte, solo jugaba su sexto torneo en el circuito WTA. Sabalenka será rival de la ganadora del partido entre la rumana Jaqueline Cristian (#35) y la australiana Maya Joint (#29). EFE