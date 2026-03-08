Sabalenka derrota con facilidad a Cristian

La estrella bielorrusa Aryna Sabalenka conectó 23 golpes ganadores en una impresionante exhibición contra su oponente, y se mostró satisfecha con su actuación contundente.

“Sabía que no se rendiría fácilmente”, dijo. “Por eso estaba súper concentrada, especialmente en mi servicio. No quería darle muchas oportunidades, así que estoy súper contenta con el servicio, con el juego y, por supuesto, con la victoria”, señaló la bielorrusa.

Sabalenka, de 27 años y quien aspira a su primer título en el desierto de California, se enfrentará a la japonesa Naomi Osaka (#16) o a la colombiana Camila Osorio (#61) en la siguiente ronda, el martes. AFP