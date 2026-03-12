Alcaraz desembarca en cuartos de Indian Wells

El número uno mundial, Carlos Alcaraz, siguió así los pasos de su gran rival, el italiano Jannik Sinner, mientras Novak Djokovic no pudo con el vigente campeón, Jack Draper, quien le eliminó.

Todavía bajo el sol californiano, Alcaraz dio cuenta de Ruud (13º de la ATP) por 6-1 y 7-6 (7/2) en una hora y 30 minutos.

El primer set fue de total dominio del español frente a un errático Ruud, que cometió 13 fallos no forzados por cuatro de Alcaraz. Tras despachar la primera manga en 37 minutos, Alcaraz encontró más resistencia en la segunda pero fue capaz de zanjar el duelo sin ceder una sola oportunidad de break.

“El primer set ha sido increíble, estoy muy contento de mi nivel”, se felicitó el español. “Las condiciones eran difíciles, con viento y calor, la bola rebotaba mucho”, apuntó. “Este es uno de los torneos en los que se siente más el cambio de jugar de día a noche”, prosiguió.

Alcaraz alargó así su racha de imbatibilidad de este año a 15 victorias, con las que conquistó los títulos del Abierto de Australia y del ATP 500 de Doha.

El dos veces campeón de Indian Wells (2023 y 2024) se medirá en cuartos con otro antiguo ganador, Cameron Norrie. El británico, triunfador en 2021, luce un registro peligroso ante Alcaraz con tres victorias en ocho duelos, incluido el último de ellos, en octubre pasado en el Masters 1000 de París.

El #29 del mundo, Norrie no dio espacio a la sorpresa este miércoles frente al australiano Rinky Hijikata (117º) , al que venció 6-4 y 6-2.

El ruso Daniil Medvedev se metió también entre los ocho mejores, por cuarto año consecutivo, al vencer a la promesa estadounidense Alex Michelsen por 6-2 y 6-4. En la siguiente ronda, el ex número uno mundial jugará con Jack Draper. AFP