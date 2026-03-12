Sabalenka aplaca a la joven Mboko y avanza a semifinales

La #1 mundial, Aryna Sabalenka, frenó a la pujante Victoria Mboko (10º) por 7-6 (7/0) y 6-4 en el primero de los cruces de cuartos de final femeninos del jueves.

Sabalenka chocará en semifinales frente a la ganadora del duelo entre la checa Linda Noskova (14 de la WTA) y la australiana Talia Gibson (112), que proviene de la fase de clasificación.

En el otro lado del cuadro, la polaca Iga Swiatek se medía contra la ucraniana Elina Svitolina y la kazaja Elena Rybakina frente a la estadounidense Jessica Pegula.

Bajo una temperatura superior a los 30º Celsius, Sabalenka tuvo que sudar para deshacerse de la prometedora Mboko y seguir en ruta hacia su tercera final en el desierto californiano, tras las derrotas en 2023 y 2025.

Mboko, de 19 años, se destapó la pasada temporada al ganar el WTA 1000 de Canadá y este año ya alcanzó dos finales, ambas perdidas, en Adelaida y Doha.

La norteamericana debutaba este año en Indian Wells desde una privilegiada décima posición del ránking y en octavos dio cuenta de la sexta sembrada, Amanda Anisimova.

Frente a Sabalenka, sin embargo, Mboko pagó las oportunidades perdidas al inicio del primer set, cuando se le escaparon tres bolas de break en el segundo juego.

La bielorrusa llevó la manga hasta el tiebreak, una de sus grandes especialidades, y no le cedió un solo punto a su rival.

En la segunda manga, Mboko tampoco capitalizó otra pelota de break para empatar 4-4 y vio como Sabalenka la volvía a tumbar por la vía rápida, como en los octavos del Abierto de Australia en enero. AFP