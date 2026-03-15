Alcaraz: “Nunca vi a Medvedev jugar así”

Daniil Medvedev definirá este domingo el título de Indian Wells contra Jannik Sinner, el favorito a quedarse con el trofeo, que superó en semifinales a Alexander Zverev. El duelo se iniciará cerca de las 18:00, hora paraguaya.

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Carlos Alcaraz, derrotado por Medvedev, dejó sus sensaciones tras la caída en dos mangas, por 6-3 y 7-6 (3).

¿Qué marcó la diferencia hoy?

“Tengo que darle todo el mérito a Daniil, hizo un partido increíble. Desde el inicio hasta el final estuvo jugando de forma irreal. Sinceramente nunca había visto a Daniil jugar así. En el primer set dejé ir mi servicio en algunos juegos y a partir de ahí estuve corriendo todo el tiempo detrás de él. Fue duro pero estoy orgulloso de haber luchado hasta la última bola” .

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¿Agota física o mentalmente saber que la gente espera que gane cada partido?

“Para nada, no lo pienso en absoluto. Lo único de lo que sí estoy un poco cansado es de llevar siempre esa diana en la espalda. Como dije, nunca había visto a Daniil jugar así antes, pero tengo que aceptarlo y seguir adelante. No pienso en que debo ganar. Se trata simplemente de perseguir mis objetivos, lo que me marco antes de cada torneo. Esa es mi mentalidad” .

Ha sido uno de los dos jugadores a batir durante tanto tiempo. ¿Por qué tiene ahora esa sensación?

“Antes lo sentía un poco pero con esta racha tan buena desde la temporada de tierra batida y el comienzo de este año, he empezado a sentirlo un poco más.

Ahora mismo estoy un poco decepcionado, pero tengo que ver las cosas buenas de esta derrota (...) He demostrado a jugadores y público que, si quieren ganarme, tienen que jugar a su mejor nivel. A partir de ahora tengo que saber que todos los jugadores van a jugar así, y estar preparado”. AFP