Sabalenka se afianza en el primer puesto; Rybakina es segunda

Aryna Sabalenka, que venció a Rybakina en la final por 3-6, 6-3 y 7-6, firma su mejor puntuación histórica con 11.025 puntos en el ránking, seguida de la kazaja con 7.738 puntos que adelanta a la polaca Iga Swiatek después de que esta cayese en los cuartos de final ante la ucraniana Svitolina.
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Además, dentro del top 10 del ránking, la rusa Mirra Andreeva cae al décimo lugar tras perder en dieciseisavos ante la checa Siniakova.
A la rusa la adelantaron la canadiense Victoria Mboko que se coloca novena tras llegar a los cuartos de final del torneo, y la ucraniana Elina Svitolina en el octavo puesto que llegó hasta las semifinales en donde cayó ante Rybakina.
Por otro lado, las españolas Cristina Bucsa (30) y Jessica Bouzas (48) suben uno y dos puestos respectivamente tras llegar a la ronda de dieciseisavos del torneo mientras que Paula Badosa se mete en el top 100 después de caer ante la kazaja Putinseva en primera ronda y subir seis puestos. EFE