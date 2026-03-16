Tenista recibe cuatro años de sanción por dopaje

Un tribunal independiente confirmó que Marinko Matosevic cometió cinco violaciones de la regulación antidopaje entre 2018 y 2020, incluyendo el uso de transfusiones de sangre cuando era tenista en activo, por facilitar que otro jugador se dope con sangre, por dar consejos a tenistas sobre cómo evitar positivos en los controles y uso y posesión de la sustancia prohibida clembuterol.

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Pese a que Matosevic negó todos los cargos durante la investigación, sí admitió en una entrevista el dopaje en su sangre.

Durante su carrera, Matosevic ganó más de 2 millones de dólares en premios y llegó a ser el 39 del mundo en individuales en febrero de 2013.

Debido a esta suspensión, que terminará el 15 de marzo de 2030, Matosevic perderá el dinero que ingresó por sus resultados en el Challenger de Morelos y de Indian Wells en febrero de 2018.

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Durante el periodo de suspensión, Matosevic, que hasta ahora actuaba de entrenador tras su retirada, no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento tenístico organizado o autorizado por los miembros de la ITIA, es decir, ATP, ITF, WTA, la Federación australiana, francesa y estadounidense, además de Wimbledon, o cualquier otra asociación nacional. EFE