Fonseca frena a Berrettini y se enfrentará en cuartos a Zverev

Fonseca necesitó tan solo una hora y cuarto para superar por 6-3 y 6-2 el escollo de Berrettini, que en octavos había endosado un doble 6-0 al ruso Daniil Medvedev en uno de los mejores partidos de su carrera, según reconoció el italiano.

Con esta victoria el joven jugador de 19 años se convierte en el primer brasileño que alcanza esta ronda en Montecarlo desde Gustavo Kuerten, y ahora reta a Zverev, que, tras pasar unos tremendos apuros para vencer en la ronda precedente al chileno Cristian Garín, pudo con Bergs por 6-2 y 7-5 en una hora y 49 minutos y estará en sus primeros cuartos en el Principado desde 2022.