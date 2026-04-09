Shenzhen (China) como destino

Las siete ganadoras, junto a la anfitriona, el conjunto chino, compondrán el cartel de la fase definitiva del torneo en la puja por la corona que la edición pasada logró Italia, incluida en esta fase de clasificación, emparejada a Japón en las series que se van a jugar este viernes y sábado.

España visita a Eslovenia en Portoroz, Estados Unidos a Bélgica, Australia se mide a Gran Bretaña, Kazajistán a Canadá, Suiza a la República Checa y Polonia a Ucrania.

Alguna de las mejores jugadoras del circuito femenino realzan los duelos de las eliminatorias de la competición. Es el caso de Jasmine Paolini, octava del mundo, que lidera a Italia, la ucraniana Elina Svitolina, séptima, junto a su compañera Marta Kostyuk, vigésima séptima; las estadounidenses Iva Jovic, decimosexta y Hayley Baptiste, la 30; la belga Elise Mertens, vigésima, la suiza Belinda Bencic, undécima, la polaca Magda Linette, la 55, o la kazaja Yulia PUtintseva, 70.

El combinado checo, que se mide a Suiza, acude a la cita con el conjunto más competitivo, con tres jugadoras entre las 45 primeras: Linda Noskova, decimocuarta; Marie Bouzkova, la vigésima cuarta y Marketa Vondrousova, la 45.

ESPAÑA APUNTA A SU QUINTA FINAL SEGUIDA

La selección española, con Carla Suárez al mando, aspira a disputar su quinta Final de la BJK consecutiva. El curso pasado logró su objetivo al imponerse en la Clasificación disputada en Ostrava frente a Brasil y la RepúBlica Checa, con el formato antiguo, de liguilla en grupo de tres equipos. Después, el equipo español fue eliminado por Ucrania en cuartos de final.

España acude a Portoroz con la debutante Kaitlin Quevedo como número uno de un equipo que compite con Leyre Romero, Guiomar Maristany, Sara Sorribes y Aliona Bosova. Sin Paula Badosa, en pleno intento de recuperación de su tenis y, sobre todo, sin Cristina Bucsa, lesionada, su principal jugadora por ránking, el conjunto español aspira a alargar su estancia en la élite.

Eslovenia, que está formada por Veronika Erjavec, Kaja Juvan, Tamara Zidansek, Dalila Jakupvoc y Nika Radisic, capitaneadas por Masa ZXec-Peskiric, apunta a alcanzar la final de la Copa Billie Jean King por segunda vez. Esta es su tercera participación en la fase de clasificación.

La temporada pasada, Eslovenia ganó 4 de las 5 eliminatorias que disputó. Tiene un balance de una victoria y una derrota en las eliminatorias. Su mejor resultado de Eslovenia en la Copa Billie Jean King es alcanzar las semifinales en 2023.

España ha ganado las cinco eliminatorias de la fase de clasificación del torneo y aspira a ganar la Copa Billie Jean King por sexta vez. El equipo ganó el título en 1991, 1993-1995 y 1998, y comparte el quinto puesto en la lista de equipos con más títulos por detrás de Estados Unidos (18), República Checa (11), Australia (7) e Italia (6).

En esta edición se pone en marcha el nuevo formato con duelos directos, como existía años atrás. El equipo al que sea el primero en conseguir tres victorias pasa a la siguiente ronda. El primer día habrá dos individuales, mientras que el segundo primero serán dobles y luego dos individuales más. En comparación con el pasado, por primera vez está garantizada al menos una competición de dobles, como ocurre con la Copa Davis masculina.

Los equipos nacionales que ganen entran en las Finales de China y los que pierdan jugarán unos 'playoffs'.

Italia aspira a alcanzar las finales de la Copa Billie Jean King por quinta vez. Esta es su tercera participación en la fase de clasificación, pero la primera desde 2023. La temporada pasada conquistó su sexto título tras derrotar a Estados Unidos en la final de Shenzhen. El equipo se clasificó automáticamente para la final como campeón de 2024 tras derrotar a China (República Popular) por 2-0 en cuartos de final y a Ucrania por 2-1 en semifinales.

Japón busca alcanzar la fase final de la Copa Billie Jean King por tercera vez. Esta es su cuarta participación en la fase de clasificación.

Estados Unidos recibe a Bélgica, que aspira a alcanzar la final de la Copa Billie Jean King por tercera vez, la primera desde 2022. Esta es su cuarta participación en la fase de clasificación. Bélgica se coronó campeona en 2001. Ahora pretende llegar a la final por sexta vez. Esta es su sexta participación en las eliminatorias.

En la temporada pasada, Estados Unidos llegó a la final de la Copa Billie Jean King por primera vez desde 2017, quedando subcampeón ante Italia. Ha ganado las seis eliminatorias que ha disputado. Estados Unidos se ha coronado campeón de la Copa Billie Jean King 18 veces, es el equipo con más trofeos.

Australia juega frente a Gran Bretaña. Australia aspira a alcanzar la final de la Copa Billie Jean King por quinta vez. Esta es su tercera participación en la fase de clasificación. La temporada pasada no logró clasificarse para la final por primera vez tras cuatro participaciones consecutivas entre 2021 y 2024. Aspira a ganar la competición por octava vez.

Gran Bretaña, la selección que más eliminatorias del torneo ha jugado en la historia, apunta a alcanzar la final de la Copa Billie Jean King por cuarta ocasión. Esta es su sexta participación en la fase de clasificación. Su mejor resultado es haber llegado a la final en cuatro ocasiones.

Kazajistán recibe a Canadá. Kazajistán aspira a alcanzar la final por cuarta vez. Esta es su sexta participación en la fase de clasificación. Fue finalista del torneo tres veces, 2022, 2023 y 2025.

Canadá busca llegar a la fase final de la Copa Billie Jean King por quinta vez. Esta es su quinta participación en la fase de clasificación. Ganó su primer título en 2023, al derrotar a Italia en la final de Sevilla.

Suiza calibra el potencial de la República Checa. Suiza aspira a alcanzar la final de la Copa Billie Jean King por cuarta vez. Esta es su cuarta participación en la fase de clasificación y pretende ganar tres eliminatorias consecutivas por primera vez desde que se proclamó campeona en 2022.

República Checa busca alcanzar la fase final por quinta vez. Esta es su cuarta participación en la fase de clasificación. Ha ganado 6 títulos de la Copa Billie Jean King desde 2011.

Polonia y Ucrania completan las clasificatorias. Polonia aspira a alcanzar la final de la Copa Billie Jean King por cuarta vez. Esta es su quinta participación en la fase de clasificación. La temporada pasada, Polonia derrotó a Suiza por 3-0, pero cayó ante Ucrania por 0-3. Su mejor resultado son las semifinales en 2024.

Ucrania busca llegar a las Finales por segunda vez. Esta es su quinta participación en la fase de clasificación. La temporada pasada, Ucrania logró su mejor resultado al llegar a las semifinales. Venció a Polonia 3-0 y a Suiza 2-1 para avanzar del Grupo E de la fase de clasificación en Radom. En la final en Shenzhen, el equipo derrotó a España 2-0 antes de caer ante la eventual campeona, Italia, por 1-2 en las semifinales.