El argentino Etcheverry remonta ante Draper, que acaba lesionado, en su debut en Barcelona

Draper estrenaba en el ATP 500 barcelonés la temporada de tierra, todo lo contrario que Etcheverry, el jugador con más partidos sobre arcilla ganados este curso, tras lograr el título en Río de Janeiro y ser semifinalista en Buenos Aires.

Sin embargo, fue el británico, 28 de la clasificación ATP, quien se llevó una primera manga (3-6) repleta de roturas -3 de Draper y 2 de Etcheverry, las cuatro primeras de forma consecutiva- y demasiados errores no forzados por parte de ambos.

En el segundo parcial, el jugador de La Plata, que ya le había robado un set al español Carlos Alcaraz en los octavos de final del Masters 1000 de Montercarlo, empezó a coger ritmo y sacar mejor, y rápidamente se puso con ventaja de 3-0 tras romper el saque de Draper a la primera oportunidad.

Una diferencia que el argentino administró hasta el 6-3 final y que le permitió entrar con confianza en el parcial definitivo con un nuevo 'break'.

En cambio, Draper, con problemas físicos, solo pudo ganar un juego con su servicio antes de ceder de nuevo el saque y retirarse por lesión para ceder por segunda vez ante Echeverry en otros tantos encuentros (el primero fue en primer ronda de Roland Garros 2023).