El argentino Trungelliti se despide de Barcelona tras caer con el serbio Medjedovic

Trungelliti llegaba a la capital catalana tras la decepción de perder la final del ATP 250 de Marrakech ante una de las promesas del tenis español, Rafael Jódar, pero en Barcelona tuvo una segunda oportunidad, tras caer con el también español Pedro Martínez en la fase previa, al ser repescado como 'perdedor afortunado'.

El argentino comenzó su andadura en el cuadro grande del Godó con buenas sensaciones. Sólido desde el fondo y apostando por intercambios largos, logró adelantarse 3-1 tras aprovechar su cuarta bola de 'break' y consolidar la ventaja con su servicio (4-1).

Sin embargo, el rendimiento de Trungelliti se fue diluyendo con el paso de los juegos. Los errores no forzados (acumuló 16 en el primer set) y su inconsistencia con el primer saque, un pobre 45 % de acierto, dieron vida a Medjedovic, que fue creciendo en el partido. El balcánico encadenó buenos juegos, recuperó la rotura y equilibró el marcador (4-4).

El set entró entonces en una fase de máxima igualdad, pero Trungelliti, cada vez más dubitativo, no logró rehacerse. Cedió de nuevo su servicio con 5-6 y Medjedovic, firme, no desaprovechó la oportunidad para cerrar la primera manga (7-5).

El serbio, de 22 años, mantuvo la inercia en el segundo parcial. Muy sólido con su derecha y respaldado por un servicio eficaz (sumó siete saques directos), le bastó con una rotura para encarrilar el set y sellar el triunfo por 6-4, confirmando su buen rendimiento en Barcelona, donde el año pasado, en su primera participación, ya alcanzó los octavos de final.