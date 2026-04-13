El peruano Buse cae ante el francés Moutet en su debut en Barcelona

Esta era la primera vez que Buse disputaba el ATP 500 de Barcelona (noreste de España) y lo hizo, además, abriendo el turno de la pista Rafa Nadal en el primer partido de la primera jornada.

Quizá por eso se le vio algo nervioso al inicio al tenista de Lima, que cedió sus tres primeros servicios y ya no pudo recuperar terreno en el primer set ante el francés, al que nunca se había enfrentado hasta hoy.

Pese a Buse mejoró en el arranque de la segunda manga y logró un 'break' que le permitió adelantarse por 3-1, su adversario le devolvió la rotura en el juego siguiente y volvió a hacerlo en el penúltimo juego para cerrar el partido.