Norrie pone fin al 'último baile' de Wawrinka en Barcelona

Norrie, que nunca había logrado derrotar al helvético (0-2 en sus enfrentamientos previos), dejó claro desde el inicio que no iba a dejarse llevar por sentimentalismos. El británico salió decidido, firme al resto, y ya en el segundo turno de servicio del triple campeón de Grand Slams logró la primera rotura.

Wawrinka, fiel a su estilo, encontró premio al aprovechar su segunda oportunidad de rotura para igualar el marcador (3-3). Sin embargo, el alto ritmo impuesto por el séptimo cabeza de serie terminó por inclinar la balanza. El suizo comenzó a sufrir en los intercambios largos y Norrie, sólido y paciente, volvió a quebrar con 4-4 antes de cerrar la primera manga con su servicio (6-4).

En el segundo parcial, el séptimo favorito se mostró más fiable en su saque, aguardó su momento y, al noveno juego, logró romper el servicio del ex número tres del mundo (5-4). Pero cuando parecía tener el partido encarrilado, Norrie flaqueó precisamente con su mejor arma.

Wawrinka, tirando de orgullo más que de piernas, decidió aplazar su despedida, recuperó la rotura (5-5) y forzó el juego de desempate en el que se impuso por 5-7 para alargar el partido.

Todo se decidió en la tercera manga. Ambos arrancaron firmes con su servicio y el marcador avanzó sin sobresaltos hasta el 4-4. El británico dio el golpe al colocarse 5-4 y, con el suizo ya muy exigido físicamente, los errores no forzados (17 en el parcial) terminaron por condenar a Wawrinka.

Norrie cerró el duelo (6-4) con un remate que, tras rozar la red, resultó definitivo. El británico, contrariado por acabar con la aventura de Wawrinka de esa manera tan poco ortodoxa, pidió perdón al suizo.

Tras el encuentro, el tenista helvético recibió un sentido homenaje de despedida sobre la pista Rafael Nadal por parte del director del torneo, Tommy Robredo, y del presidente del Real Club de Tenis Barcelona, Jordi Cambra, quienes le entregaron una réplica del trofeo.

Wawrinka, visiblemente emocionado, dejó unas palabras de agradecimiento a un torneo que lo ha visto crecer desde su primera participación hace más de dos décadas.