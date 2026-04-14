Musetti: "No voy a pensar en los puntos que tengo que defender"

"Mi prioridad es sentirme bien física y mentalmente. Quiero encontrar mi nivel, y creo que, como he hecho hoy, la actitud de lucha es lo principal. Es difícil alcanzar tu mejor versión en los primeros partidos, así que ahora lo más importante es ir partido a partido, sin pensar más allá. No voy a pensar en los puntos que tengo que defender", reflexionó Musetti desde la sala de prensa del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

El número nueve del ranquin ATP explicó que su inicio de temporada, que calificó como "irregular", ha estado condicionado por una lesión en la pierna derecha sufrida durante su partido ante Novak Djokovic en los cuartos de final del Abierto de Australia 2026. Ese problema físico le llevó a caer en dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo y en primera ronda de Indian Wells.

"No fueron meses fáciles para mi equipo, pero estoy contento de haber vuelto a ganar en este torneo después de Australia. Poco a poco estoy intentando encontrar el ritmo dentro de los partidos", señaló.

Preguntado por la nueva generación de promesas del tenis español, tras su victoria ante Landaluce y otros nombres como Rafael Jódar, Musetti destacó la actitud y proyección de ambos jugadores.

"Me han sorprendido los dos porque son buenos chicos. Creo que eso también marca la diferencia. Trabajan bien, tienen buena mentalidad y ética de trabajo. No son el típico jugador español de antes, pegan la bola muy fuerte", afirmó.

En este sentido, añadió que ambos tienen futuro, especialmente en superficies más rápidas: "Creo que a los dos les va a gustar más la pista rápida. Tienen un buen futuro, seguramente, pero sobre todo deben seguir su propio camino con tranquilidad".

El italiano, que aparece como una de las principales alternativas a Carlos Alcaraz en el abierto catalán, aclaró además que la bolsa de hielo visible en su codo derecho durante la rueda de prensa era únicamente para "desinflamar".

Por último, también se refirió al revés a una mano, un golpe en retroceso en el tenis moderno. "El revés a una mano es el golpe más difícil y también el más espectacular. No sé si va a desaparecer, pero el tenis actual, con la velocidad de la bola, lo hace más complicado", comentó.

Musetti fue más allá y reconoció que, en su opinión, el golpe podría perder aún más presencia en el circuito: "No sé si va a desaparecer, pero creo que va en esa dirección. A mi hijo probablemente no le enseñaría el revés a una mano, porque el revés a dos manos tiene muchas ventajas en el tenis moderno", sentenció.