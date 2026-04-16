Cerúndolo arrolla a Van de Zandschulp y avanza a cuartos de final del Torneo de Munich

Cerúndolo, número 19 del ranking ATP, ha dominado el encuentro de principio a fin y apenas ha concedido opciones a su rival, ante el que ha cerrado el partido con un contundente segundo set en blanco. En los cuartos de final, el argentino se enfrentará al vencedor del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el canadiense Gabriel Diallo, programado para las 13:20 horas (11:20 GMT).

El torneo aún mantiene en competición a figuras como el propio Zverev, número tres en el ranking ATP y uno de los principales favoritos al título, el estadounidense Ben Shelton, sexto del mundo, y el brasileño Joao Fonseca, una de las grandes promesas del circuito con 19 años.

Cerúndolo, que busca ampliar su palmarés en Múnich, cuenta con cinco títulos Challenger y cuatro títulos ATP 250 (Bastad, Eastbourne, Umag y Buenos Aires), con el triunfo en Umag como el más destacado tras vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti, y aspira ahora a sumar un nuevo trofeo en su carrera profesional.