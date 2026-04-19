Kostyuk gana el duelo ucraniano y el título de Rouen

Kostyuk tardó una hora y 21 minutos en batir a su joven adversaria, de 19 años, sin experiencia en finales del circuito WTA. Para Kostyuk, sin embargo, la de Rouen fue la quinta que disputó. Tras ganar en Austin, jugó sin éxito las de San Diego y Stuttgart en 2024 y la de Brisbane este curso.

Marta Kostyuk, que sustituye en el trono de Rouen a su compatriota Elina Svitolina, campeona el pasado año, mejora en cinco puestos su situación en el 'ranking' WTA y este lunes será la vigésima tercera jugadora del mundo.