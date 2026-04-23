Tenis
23 de abril de 2026 - 15:30

El Bernabéu se transforma en tierra batida: Nadal y Sinner “toman” el templo blanco

El extenista español Rafa Nadal (2i), los futbolistas del Real Madrid Jude Bellingham (2d) y Thibaut Courtois (i) y el italiano Jannik Sinner (d), actual número uno del 'ranking' ATP, disfrutaron este jueves jugando un peloteo en la pista de tierra batida montada en el estadio Santiago Bernabéu con motivo del Masters 1.000 de Madrid.
El extenista español Rafa Nadal (2i), los futbolistas del Real Madrid Jude Bellingham (2d) y Thibaut Courtois (i) y el italiano Jannik Sinner (d), actual número uno del 'ranking' ATP, disfrutaron este jueves jugando un peloteo en la pista de tierra batida montada en el estadio Santiago Bernabéu con motivo del Masters 1.000 de Madrid.Diego Souto/MMO

El estadio del Real Madrid sorprende al mundo del deporte convirtiendo su césped en una pista de entrenamiento para el Masters 1000 de Madrid. Una imagen histórica que ha unido a leyendas del tenis con las estrellas del club.

Por ABC Color

El habitual verde del Santiago Bernabéu ha desaparecido temporalmente para dejar paso a la arcilla. La cancha de tierra batida, instalada exclusivamente para el entrenamiento de los tenistas del torneo, ha tenido un bautismo de fuego inigualable.

Rafa Nadal y el actual número uno del mundo, Jannik Sinner, fueron los encargados de realizar el primer peloteo sobre la nueva superficie. No estuvieron solos: los futbolistas Thibaut Courtois y Jude Bellingham se sumaron a la experiencia, demostrando su polivalencia deportiva en un escenario inédito.

La escena contó con un juez de silla de excepción: el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien supervisó el encuentro acompañado por los codirectores del Mutua Madrid Open, Feliciano López y Garbiñe Muguruza.

Logística al servicio del tenis

Aunque la sede oficial del torneo sigue siendo la Caja Mágica, ubicada a unos diez kilómetros de Chamartín, esta colaboración convierte al Bernabéu en un centro neurálgico del tenis mundial durante esta semana.

La transformación del estadio, gracias a su moderna tecnología de césped retráctil, permite que los mejores deportistas del mundo dispongan de una instalación de élite en pleno corazón de la capital para preparar sus partidos.